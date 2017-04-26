Şehit Uzman Çavuş Feryatlarla Son Yolculuğuna Uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş feryatlarla son yolculuğuna uğurlandıÇORUM - Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesi kırsalında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının arama faaliyeti sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sedat Düzgün son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Uzman Çavuş feryatlarla son yolculuğuna uğurlandı
ÇORUM - Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesi kırsalında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının arama faaliyeti sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sedat Düzgün son yolculuğuna uğurlandı.