Şehit Uzman Çavuş Feryatlarla Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş feryatlarla son yolculuğuna uğurlandıÇORUM - Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesi kırsalında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının arama faaliyeti sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sedat Düzgün son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Feryatlarla Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş feryatlarla son yolculuğuna uğurlandı

ÇORUM - Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesi kırsalında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının arama faaliyeti sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sedat Düzgün son yolculuğuna uğurlandı.

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