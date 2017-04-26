Şehit Uzman Çavuş Düzgün'ün Cenazesinde Gözyaşları Sel Oldu (2)

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ TOPRAĞA VERİLDİ



Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna alınan şehit Uzman Çavuş Sedat Düzgün'ün Türk bayrağına sarılı cenazebi, Akşemseddin Camii'ne getirildi. Buradaki törene, Vali Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve Ahmet Sami Ceylan, Tuğgeneral Mehmet Özaydın, Garnizon Komutanı Personel Albay Şenduran İnan, bürokratlar, siyasi parti temsilcileri, şehidin yakınları ve binlerce vatandaş katıldı.



Cami avlusundaki tabutun başına gelen anne Neriman Düzgün, oğlunun tabutuna sarılarak, "Ağlamayacağız, kimseyi güldürmeyeceğiz" dedi. Şehidin eşi Hacer Düzgün ise "Bir ölürüz, bin diriliriz" ifadelerini kullandı. Şehidin babası Elvan Düzgün ve dayısı Muthat Duloğlu ise rahatsızlıkları nedeniyle cenaze törenine tekerlekli sandalye ile getirildi. Baba, oğlunun tabutuna son kez dokundu. Şehit Uzman Çavuş Sedat Düzgün'ün naaşı cenaze namazının kılınmasının ardından Çorum Şehitliği'ne götürülerek burada toprağa verildi.