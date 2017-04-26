Şehit Uzman Çavuş Düzgün'ün Cenazesi Babaevine Getirildi

Şırnak'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Sedat Düzgün'ün cenazesi Çorum'a getirildi.

Şırnak'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Sedat Düzgün'ün
cenazesi Çorum'a getirildi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Kürdistan İşçi Partisi, Jandarma, P.K.K., Şırnak, Çorum, Terör, Şehit, PKK, Operasyon, Çavuş
reklam