Şehit Uzman Çavuş Düzgün'ün Cenazesi Babaevine Getirildi

Şırnak'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Sedat Düzgün'üncenazesi Çorum'a getirildi.
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