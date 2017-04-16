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Şehit Uzman Çavuş Düver Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Şehit Uzman Çavuş Düver Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uçurumdan düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Düver'in cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Düver Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uçurumdan düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Düver'in cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Kaynak: Dunya.com

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