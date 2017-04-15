Şehit Uzman Çavuş Döver'in Babaevinde Hüzün Var

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar Operasyonu" kapsamında İkiyaka/Davulcu Tepe mevkisinde uçurumdan düşen şehit Uzman Çavuş Barış Döver'in babaevinde yas var.



Şehit Döver'in (26) Şahinbey ilçesine bağlı Barak Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber, askeri yetkililerce verildi. Haberi alan şehidin yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Askerler tarafından eve Türk bayrağı asıldı.



Şehidin evlilik hazırlığında olduğu, babasının 15 yıl önce vefat ettiği ve annesi Emine'nin 3 çocuğuyla yaşadığı öğrenildi.



Şehit Uzman Çavuş Döver'in cenazesi, yarın Oğuzeli ilçesine bağlı Yakacık köyünde yarın öğle vakti düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.