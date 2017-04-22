Şehit Uzman Çavuş Davut Kayalı Son Yolculuğuna Uğurlandı-1

Şehit Uzman Çavuş Davut Kayalı Son Yolculuğuna Uğurlandı-1

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Kayalı, Şehit, Çavuş