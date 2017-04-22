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Şehit Uzman Çavuş Çubuk'un Cenazesi Son Yolculuğuna Uğurlandı (2)
Şehit Uzman Çavuş Çubuk'un Cenazesi Son Yolculuğuna Uğurlandı (2)
22 Nisan 2017 Cumartesi 16:07
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[9531050] DHA
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