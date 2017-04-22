Şehit Uzman Çavuş Çubuk'un Cenazesi Ordu'ya Getirildi

ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi Bestler Dereler bölgesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 30 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk'un Türk bayrağına sarılı cenazesi, askeri uçakla Ordu- Giresun Havalimanı'na getirildi.



Ordu'nun Ünye nüfusuna kayıtlı, evli ve 2 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk'ın cenazesi, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi. Şehidin eşi Gülsüm Çubuk ile kardeşi Serhat Çubuk ve şehidin 2 çocuğu da aynı uçakta geldi. Şehit Çubuk'un cenazesi burada askeri tören mangası tarafından karşılandı.



Karşılama törenine Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sedat Sarıkaya, polis, şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı. Uçaktan askerler tarafından alınan şehit Uzman çavuş Çubuk'un cenazesi, daha sonra omuzda cenaze aracına taşındı. Havalimanında törende hazır bulunan şehidin annesi Fidan ile babası Veli Çubuk gözyaşlarını tutamadı,



Cenaze karayoluyla törenin düzenleneceği Ünye İlçesi'ne götürüldü.



- Ordu