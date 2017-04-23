Şehit Uzman Çavuş binler eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı

Çocuk Bayramında hiçbir şeyden habersiz babasını sonsuzluğa uğurladı



KIRIKKALE - Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Turgay Ugantaş (33), memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Turgay Uğantaş'ın naaşı dün Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında düzenlenen askeri törenin ardından Kırıkkale'ye gönderildi. Yüksek İhtisas Hastanesi'nden alınarak son kez baba ocağına getirilen şehidin naaşı burada helallik alınmasının ardından törenin yağılacağı Nur Camii'ne götürüldü.

Düzenlenen törene Vali Mehmet İlker Haktan kaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Kırıkkale milletvekilleri Mehmet Demir ve Ramazan Can, şehidin babası Cemal Ugantaş, kardeşi Kubilay Ugantaş, üst düzey askeri ve polis yetkililer ile binlerce vatandaş katıldı.

Çocuk Bayramında babasının sonsuzluğa uğurladı

Jandarma Uzman Çavuş Turgay Ugantaş için düzenlenen cenaze törenine minik oğlu Yiğit'te katıldı.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında babasını son yolcuğuna uğurlayan minik Yiğit tören boyunca kadın bir astsubayın kucağında hiçbirşeyden habersiz elindeki Türk bayrağını salladı.

Şehidin naaşı Nur Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Şehitlik'te toprağa verildi.