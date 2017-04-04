Şehit Uzman Çavuş Bingöl'ün 2 Yaşındaki Kızı Eylül Yetim Kaldı

Şırnak'ın Gabar Dağı'nda PKK'lı teröristlere yönelik operasyon esnasında, teröristlerin araziye yerleştirdiği patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan Giresun Akçalı Köyü nüfusuna kayıtlı, evli ve 1 çocuk babası Uzman Çavuş Ufuk Bingöl'ün, Türk Bayrağı'na sarılı naaşı askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi. Şehidin 2 yaşındaki kızı Eylül de babasının naaşıyla birlikte askeri uçakla havaalına getirildi. Küçük kız her şeyden habersizdi. KURTULMUŞ VE CANİKLİ DE KATILDI

Şehit Ufuk Bingöl'ün cenazesi burada askeri tören mangası tarafından karşılandı.

Karşılama törenine Başbakan Yardımcıları Nurettin Canikli ve Numan Kurtulmuş, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Giresun Valisi Hasan Karahan, milletvekilleri, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu Emniyet Müdürü Suat Çelik, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı. Nurettin Canikli ve Numan Kurtulmuş, şehidin babası Arif Bingöl'e taziyede bulundu.

Uçaktan askerler tarafından alınan şehit Bingöl'ün cenazesi daha sonra omuzda cenaze aracına taşındı.

ŞEHİDİN BABASI FENALIK GEÇİRDİ

Şehidin İstanbul'da oturan eşi Ayşegül Bingöl ile Emine Eylül adındaki küçük kızı da aynı uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na geldi. Şehidin eşi Ayşegül Bingöl gözyaşlarına boğulurken, baba Arif Bingöl ise fenalık geçirdi.

Karayoluyla Giresun'a gönderilen şehit Ufuk Bingöl'ün cenazesi yarın düzenlenecek törenin ardından Akçalı Köyü'nde son yolculuğuna uğurlanacak.