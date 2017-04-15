Şehit Uzman Çavuş 2 Ay Sonra Düğün Yapacaktı

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde İkiyaka Dağları'nın sarp ve karla kaplı bölgede arazi taraması yaparken uçuruma yuvarlananan askerlerden Binbaşı Kürşat Selim Şenol ile şehit olan 26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Barış Düver'in resmi nikah yaptığı 20 yaşındaki Merve Düver'e, acı haberi memleketi Karaman'da aldı. Merve ve Barış Düver çifti 15 Haziran'da düğün yapacaktı.



Karaman Vali Yardımcısı Sezer Işıktaş ve Askerlik Şubesi Başkanı Albay Yardakul Kazım Türkmen, Gaziantepli olan şehit Piyade Uzman Çavuş Barış Düver'in, Karaman'da Urgan Mahallesi'nde oturan ailesinin yanında kalan eşi Merve Düver'e acı haberi vermek için evine gitti. Işıktaş ve Türkmen'in, şehidin eşi Merve Düver'in babası Vedat Koraş karşıladı. Damadının şehit düştüğü öğrenen Koraş, gözyaşlarına hakim olamadı. Ardından Merve Düver'e acı haber verildi. Eve yakınları tarafından Türk bayrağı asıldı.



Şehit Düver'in, ailesinin Gaziantep'te yaşadığı ve yaklaşık 1 ay önce Merve Düver ile nikahlandığı düğünü ise 15 Haziran'da yapmayı planladıkları ve bunun içinde hazırlık yaptıkları öğrenildi. Şehit Düver'in cenaze törenin de Gaziantep'te yapılacağı öğrenildi.



- Karaman