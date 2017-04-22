Şehit Üsteğmen Kaya Son Yolculuğuna Uğurlandı

- Cenazenin getirilişi Cenaze namazının kılınması Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar'ın şehit eşini teselli etmesi ANKARA - Şırnak'ta şehit olan Üsteğmen Muhammet İsmail Kaya için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Üsteğmen Kaya Son Yolculuğuna Uğurlandı

- Cenazenin getirilişi
Cenaze namazının kılınması
Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar'ın şehit eşini teselli etmesi ANKARA - Şırnak'ta şehit olan Üsteğmen Muhammet İsmail Kaya için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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