Şehit Üsteğmen Kaya Son Yolculuğuna Uğurlandı
- Cenazenin getirilişi Cenaze namazının kılınması Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar'ın şehit eşini teselli etmesi ANKARA - Şırnak'ta şehit olan Üsteğmen Muhammet İsmail Kaya için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
- Cenazenin getirilişi
Cenaze namazının kılınması
Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar'ın şehit eşini teselli etmesi ANKARA - Şırnak'ta şehit olan Üsteğmen Muhammet İsmail Kaya için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.