Şehit Turgay Uğantaş Memleketlerine Uğurlandı

Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde teröristlerin saldırısında şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Turgay Uğantaş düzenlenen törenle memleketi Kırıkkale'ye uğurlandı.



Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde operasyon faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Turgay Uğantaş için Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında tören düzenlendi.



Törene, Şırnak Valisi Ali İhsan Su, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Jandarma Komutanı Hünkar Keleş, Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, kurum müdürleri korucular ile şehidin silah arkadaşları katıldı.



Uzman Jandarma Çavuş Turgay Uğantaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına getirilerek katafalka konuldu. Törende, şehidin öz geçmişi okunarak dualar edildi.



Duaların ardından, şehit Uzman Jandarma Çavuş Turgay Uğantaş'ın naaşı Kırıkkale'ye götürülmek üzere helikopterle Şerafettin Elçi Havalimanına gönderildi. - ŞIRNAK