Şehit Torunu Gazi

15 Temmuz gecesi Ankara'da gazi olan Süleyman Tok, dedesinin de Çanakkale'de şehit olduğunu söyledi.



15 Temmuz Gazisi Süleyman Tok aynı zamanda akrabası olan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'u makamında ziyaret etti. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokağa çıkan gazi Süleyman Tok, Ankara Emniyet Müdürlüğünde darbecilere direnirken vurularak gazi oldu. 15 Temmuz gecesi Çanakkale ruhunu yaşadıklarını söyleyen Tok, şehit olmak için evden çıktığını vurguladı.



Başkan Tok: "Uçurumun kenarından döndük"



15 Temmuz gazisi Süleyman Tok'u misafir etmekten onur duyduğunu belirten Başkan Erdoğan Tok, "O karanlık gecede Süleyman Tok gibi vatansever vatandaşlarımızın; vatanına, bayrağına, devletine sahip çıkma adına kimi gazi kimi şehit oldu. Süleyman kardeşimiz o gazilerden biri. Ciddi ameliyatlar geçirdi. Tedavisi hala devam ediyor. Kendisine acil şifalar diliyorum. Cenab-ı Allah inşallah bir daha bize böyle bir darbe girişimi göstermesin. Ülkemizin birliği daim olsun. Şehitlerimiz, gazilerimiz olmasaydı ülkemiz çok karanlık bir noktaya gitmiş olacaktı. Uçurumun kenarından döndük. Dünya Türk milletinin tanklara silahlara karşı durabileceğini hesaba katamadı. Bundan sonra da başaramayacaklar" dedi.



Tok: "Oranın maneviyatı bambaşkaydı"



15 Temmuz gecesi Çanakkale ruhunu yaşadıklarını söyleyen Gazi Süleyman Tok, "İçimizdeki bazı insanlar onu anlayamıyor. Mermi atılıyor, insanlar vuruluyor. O merminin atıldığının insanlar farkında ama korku içlerinden alınmış. Ben iki mermi yedim. Mermiler geldiği halde mermilerin farkında değildik. Ben düştüm. Etrafımdakiler mermilerden kaçacağına beni Emniyet Müdürlüğü bahçesinden dışarı çıkardılar. Orada hiç kimse kendini düşünmüyordu. Herkes birbirini düşünüyordu. Normal hayatta 'menfaatçiyiz' diye bir tabir kullanıyoruz. Orada o tabir yoktu. Herkes birbirini düşünüyordu. Ben orada tek başımaydım, beni tanıyan kimse yoktu. Oranın maneviyatı bambaşkaydı. Oraya giden insanlar neden gittiklerinin bilincindeydi. Ölmek ya da vurulmak gibi düşüncemiz yoktu. Ben şahsen şehit olmaya gittim. Benim dedem Çanakkale şehidi. O gün başıma bir şey geleceğini biliyordum. O günün gecesi annemi rüyamda görmüştüm. Annem ellerimden tuttu. Bu maneviyatı gazi arkadaşlarımın çoğundan duydum. Evden çıkarken evin lambalarını, televizyonu, camları kapatmadan çıktım. Hanımımla çocuklarım Samsun'daydılar. Çanakkale'de insanlar nasıl ölüme gittilerse oradaki insanlar da sonuna kadar aynı şekilde ölüme giderlerdi" şeklinde konuştu. - SAMSUN