Şehit Topal, Yılbaşında Başbakan ile Tanışıp Yemek Yemişti

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab bölgesindeki Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ'ın bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit olan 5 askerden Erzincanlı Piyade Uzman Çavuş 27 yaşındaki Selim Topal, yılbaşı gecesi Gaziantep'in Oğuzeli İlçesi'ndeki İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte yemek yiyerek sohbet etmişti.



Fırat Kalkanı Harekatı'nın devam ettiği Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesine dün terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 5 askerden Piyade Uzman Çavuş Selim Topal, yılbaşı gecesi Gaziantep'in Oğuzeli İlçesi'ndeki İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım ile tanışarak hemşehrisi olduğunu söylemişti. Hemşehrisi Selim Topal ile birlikte yemek yiyip sohbet eden Başbakan Yıldırım, daha sonra telefonla aradığı şehidin babası Salih Topal ile görüşmüştü.



Ailesinin Erzincan'ın Otlukbeli İlçesi'nden 2 yıl önce İstanbul'a göç ettiği şehidin 2'si erkek 7 kardeşten biri olduğu belirtildi. Şehidin cenazesi ise İstanbul'da toprağa verilecek.



- Gaziantep