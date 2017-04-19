Şehit Teknisyen Polis Memuru Murat Ködük'ün Naaşı Memleketi Kütahya'ya Getirildi
Şehit teknisyen polis memuru Murat Ködük'ün naaşı memleketi Kütahya'ya getirildiKÜTAHYA - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan teknisyen polis memuru Murat Ködük'ün naaşı memleketi Kütahya'ya getirildi.
Şehit teknisyen polis memuru Murat Ködük'ün naaşı memleketi Kütahya'ya getirildi
KÜTAHYA - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan teknisyen polis memuru Murat Ködük'ün naaşı memleketi Kütahya'ya getirildi.
Kütahya Zafer Hava Limanı'na askeri uçakla naaşı getirilen Ködük için karşılama töreni düzenlendi.
Aynı uçakla gelen şehidin eşi Ayten, çocukları Mustafa, Melek Nur ve Merve Nur Ködük göz yaşlarına boğuldu.
Oğlunun cenazesini karşılamaya gelen baba Mustafa Ködük ayakta güçlükle dururken, anne Zahide Ködük, tekerlekli sandalyede şehit oğlunu gözyaşları içerisinde karşıladı.
Zahide Ködük'ü kadın polisler ve yakınları teselli etti.
Karşılama törenine, şehidin yakınları, Vali Ahmet Hamdi Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Bülent Tatkan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Uğur ve İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik katıldı.
İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın duasının ardından şehidin naaşı, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Ködük'ün cenazesi, Ulu Cami'de yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kütahya Şehitliği'ne defnedilecek.
(EFE