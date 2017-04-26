- Bitlis Valisi Ahmet Çınar ve askeri erkanın köye gelmeleri

Şehit Tekin Tekin'in naaşının köye getirilmesi

Şehidin özgeçmişinin okunması

Vali Çınar'ın konuşması

Cenaze namazı kılınması ve dua edilmesi

Şehidin ailesinni tabuta sarılmasından detaylar

Şehidin naaşının toprağa verilmesi için köyden ayrılması

Toprağa verileceği yere getirilmesi Şehit Tekin, son yolculuğuna uğurlandı

BİTLİS - Kars'ın Kağızman ilçesinde, terör örgütüne yönelik operasyon çerçevesindeki arazi arama tarama faaliyeti sırasında tuzaklanan bir patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Tekin Tekin, Bitlis'in Tatvan ilçesi Kırkbulak köyünde son yolculuğuna uğurlandı.