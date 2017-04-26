Şehit Tekin, Son Yolculuğuna Uğurlandı
- Bitlis Valisi Ahmet Çınar ve askeri erkanın köye gelmeleri Şehit Tekin Tekin'in naaşının köye getirilmesi Şehidin özgeçmişinin okunması Vali Çınar'ın konuşması Cenaze namazı kılınması ve dua edilmesi Şehidin ailesinni tabuta sarılmasından detaylar Şehidin naaşının toprağa verilmesi için...
- Bitlis Valisi Ahmet Çınar ve askeri erkanın köye gelmeleri
Şehit Tekin Tekin'in naaşının köye getirilmesi
Şehidin özgeçmişinin okunması
Vali Çınar'ın konuşması
Cenaze namazı kılınması ve dua edilmesi
Şehidin ailesinni tabuta sarılmasından detaylar
Şehidin naaşının toprağa verilmesi için köyden ayrılması
Toprağa verileceği yere getirilmesi Şehit Tekin, son yolculuğuna uğurlandı
BİTLİS - Kars'ın Kağızman ilçesinde, terör örgütüne yönelik operasyon çerçevesindeki arazi arama tarama faaliyeti sırasında tuzaklanan bir patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Tekin Tekin, Bitlis'in Tatvan ilçesi Kırkbulak köyünde son yolculuğuna uğurlandı.