Şehit Teğmen Yazgan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda şehit düşen Jandarma Özel Harekat'ta görevli Teğmen Mustafa Yazgan, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.



Gaziantep Havalimanında düzenlenen karşılama töreninin ardından Şehitkamil ilçesi Hacıbaba Mahallesi Farabi Sokak'taki babaevine götürülen şehidin cenazesi, burada helallik alınmasının ardından Gaziantep Asri Mezarlığındaki Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'ne getirildi.



Törende şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun başına gelen ağabeyi Mehmet Yazgan, "Askerler söyledi. 300 komando senin intikamını alıyor. Üzülme, askerimiz polisimiz senin intikamını alacak Mustafam" dedi.



Tören boyunca metanetini koruyan baba Abdullah Yazgan da oğlunun tabutunun başına gelerek fotoğrafını öptü. Anne Saadet Yazgan da tabuta sarılıp gözyaşı döktü.



Şehit Teğmen Yazgan'ın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıktaki şehitlikte defnedildi.



Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ömer Ersever, Vali Vekili Halil Uyumaz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ve çok sayıda vatandaş katıldı.