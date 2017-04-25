Şehit Soner Turan 19. Yılında Yemek ve Dualarla Anıldı

1998 yılında girdiği çatışmada şehit düşen Akyeniköylü Şehit Soner Turan şahadetinin 19. yılında dualarla anıldı. Didim Belediyesinin destekleriyle kendi adına taşıyan okulun bahçesinde düzenlenen anma etkinliğinde konuklara ve Akyeniköy halkına yemek ikramında bulunuldu.



Anma etkinliğine Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Kabakçı, AK Parti Didim İlçe Başkanı Cenk Ünlü, CHP Didim İlçe Başkanı Gökmen Karataş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrah Turgut, Didim İlçe Müftüsü Ahad Taşçı, birim amirleri, belediye meclis üyeleri, okul müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Yemek hayrı ile birlikte lokma hayrında bulunulurken ardından İlçe Müftülüğü personelince Kuran-ı kerim okunup dualar edildi. Anma etkinliği kapsamında Akyeniköy Şehit Soner Turan adına okul bünyesinde düzenlenen Kompozisyon ve Şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler protokol tarafından hediye çekleri verildi. Yarışmanın birincisi 250 TL'lik çekini okula bağışladı. Şehit Soner Turan adına okunan bazı şiirler hem protokolü hem de Akyeniköylü vatandaşları duygulandırırken bazı vatandaşlar ise göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü.



Düzenlenen anma etkinliğiyle ilgili bilgiler veren Şehit Soner Turan'ın iki kardeşi ve aynı zaman Okul Aile Birliği Başkanı İlker Turan, "İkiz kardeşim Soner Turan 25 Nisan 1998 yılında şehit oldu. Biz de her sene kardeşimin şehit olduğu bugünde yemek veriyoruz. Okulda bunu geçen yıl başladık. Bu yıl 19. yılında senelik mevlüd-i şerifini yerine getiriyoruz. Belediyemizin desteğiyle bu yemeğimizi organize ettik. Katılan tüm dostlarımıza, misafirlerimize ve halkımıza teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN