Şehit Sekin'in Adı Konferans Salonunda Yaşatılacak

Baskil Müftülüğü tarafından yapılan konferans salonuna Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in adı verildi.



İlçe Müftüsü Osman Nuri Demir, yaptığı açıklamada, şehit Sekin'in sadece Baskil ve Elazığ'da değil ülke çapında milletin gönlünde taht kurmuş bir kahraman olduğunu söyledi.



Demir, şunları kaydetti:



"Yurdumuzda ve ilimizde birçok yere bu büyük şehidin ismi verildi. Biz de Baskil Müftülüğü olarak yapmış olduğumuz konferans salonumuza şehidimizin ismini vererek ona ve bütün şehitlerimize olan vefa borcumuzu bir nebze olsun hafifletmek istedik."