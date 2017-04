Şehit Polislerin Sosyal Medyadan Canlı Yayın Yaptıkları Ortaya Çıktı

Tunceli'de düşen helikopterde şehit olan polis Mesut Özdemir'in şehadet haberi Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki ailesine verildi. Şehit polisin, düşen helikopterde cep telefonu ile sosyal medya hesabında canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.



Tunceli'de düşen helikopterde şehit olan polis memurlarından Mesut Özdemir'in şehadet haberi Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Yığınlı Mahallesinde yaşayan anne Ayşe ile baba Servet Özdemir'e verildi. Acı haberi alınca büyük üzüntü yaşayan anne ve babanın, şehit çocukları ile yaklaşık 2 ay önce geldiği izinde görüştükleri öğrenildi.



2 kardeşi bulunan Şehit polisin, 2011 yılında polis olduğu 4 yıl görev yaptığı Gaziantep'ten 2 yıl önce Tunceli'ye tayini çıktığı belirtildi. 2017 yılının Temmuz ayında memleketi Gaziantep'e geri dönme planları yapan Şehit polisin, görev yaptığı karakola 2 ay önce bir saldırı gerçekleştiği ve yara almadan kurtulduğu belirtildi.



Helikopterden canlı yayın yaptılar



Kimya bölümü mezunu olan şehidin diğer polis arkadaşları ile birlikte cep telefonu ile sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Helikopterin düşmeden çok kısa bir süre önce canlı yayını yaptığı tahmin edilirken, görüntülerde ise helikopterin içerisinden çekilmiş dağların görüntüsü yer aldı.



Şehit polisin defnedilmesi beklenen Yığınlı Mahalle mezarlığında, 2012 yılında karşıya Polis Karakolu yakınlarında gerçekleştirilen bombalı araçla saldırıda şehit olan Süleyman Alkın isimli bir çocuğun mezarının da bulunduğu öğrenildi. - GAZİANTEP