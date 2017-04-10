Şehit Polislerin Kabrini, Meslektaşları ve Aileleri Ziyaret Etti

Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Bayramı nedeniyle, şehit polislerin aileleri ve emniyet personeli ziyaret ederek dua etti.



Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri Elazığ'da Atatürk Anıtı'nda Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı. İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül ve Zülfü Ağar Polis Eğitim Merkezi Müdürü Alper Tunga Gündoğmuş tarafından çelenk konulmasının ardından FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine karşı koyarak kahramanlık gösteren şehit polis Eyüp Oğuz ve terör örgütü PKK'nın tarafından şehit edilen Yakup Kılınç ile Ömer Sönmez'in kabri ziyaret edildi.



Şehit ailelerinin de yer aldığı kabir ziyaretinde karanfil bırakılarak, Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.



15 Temmuz'da oğlunu şehit veren Baba Tevfik Oğuz, "Allah devletimizi korusun ve şehitlerimize rahmet eylesin. Biran önce terör belasının defolmasını istiyoruz. Daha şehitlerimizin olmamasını istiyoruz" dedi.



İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül ise, "Türk Milletinin emrinde olan başka güç ve odaklara hizmet etmeyen Türk Polis Teşkilatının bundan sonrada aynı şekilde milletine hizmet etmeye devam edecektir" diye konuştu. - ELAZIĞ