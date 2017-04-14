Şehit Polisler İçin Mevlit Okutuldu

Mardin Mazıdağ'da trafik kazasında şehit olan polis memuru Ali Rıza Yılmaz ve Sedat Balıkçı için mevlit okutuldu.



İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü lokalinde şehit polisler Mevlit-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okundu.



İlahi de okunan mevlit programında tüm şehitler için dua edildi.



Proğrama İlçe Emniyet Müdürü Murat Karabulut, Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Erdin, ilçede görev yapan imamlar, şehit polislerin mesai arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.



Geçtiğimiz hafta Mazıdağı Derik Karayolu üzerinde Şanlı Köyü yakınlarında Ali Rıza Yılmaz yönetimindeki araç kaza yapmış, polis memuru Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki meslektaşı Sedat Balıkçı ile Ömürlü Köyü Muhtarı Bozan Delek ağır yaralanmıştı.



Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polis memuru Sedat Balıkçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.