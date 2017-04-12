Şehit Polisler İçin Mevlit Okutuldu

Akdağmadeni ilçe Emniyet Müdürlüğü, polis haftası etkinlikleri kapsamında şehit polisler için mevlit okuttu.



Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ilçe Emniyet Müdürlüğü, şehit polisler için mevlit okuttu.



Öğle namazını müteakip Merkez Haseki Camisinde düzenlenen mevlit programda, Kuran-ı Kerim okunup şehitler için dualar edildi.



Namaz öncesi emniyet mensupları tarafından camiye gelen vatandaşlara gül suyu ve lokum ikram edildi.