Şehit Polisler İçin Mevlit Okutuldu

Adıyaman'da Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit polisler için mevlit okutuldu.



Adıyaman merkez Yenipınar Camii'nde İkindi Namazının ardından mevlit okutuldu. Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper ve polis teşkilatının yanı sıra vatandaşlar katıldı. Namaz sonrasında gerçekleştirilen mevlidi şerifte Kuran-ı Kerim ve ilahiler okunarak, dualar edildi.



Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper, hayatını kaybeden polisler ve tüm güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet dileyerek, yaralı güvenlik görevlilerine acil şifalar diledi.



Mevlit sonrasında cemaate lokum ikramında bulunuldu. - ADIYAMAN