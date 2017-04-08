Şehit Polisler İçin Mevlit Okutuldu

Türk Polis Teşkilatının 172'nci kuruluş yıl dönümü sebebiyle şehit olan polisler için mevlit okutuldu.



Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Ulu Cami'de düzenlenen mevlitte Kur'an-ı Kerim okundu, tüm şehitler için dua edildi.



Mevlit programına Kütahya Valisi Ahmet H. Nayir, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, STK Temsilcileri, bazı daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.(EFE) - KÜTAHYA