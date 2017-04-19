Şehit Polisler İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
Tunceli’de düşen helikopterde şehit olan polis memurları Hasan Yıldırım ile Candaş Kaplan’ın cenazeleri, memleketleri Malatya’ya getirildi.
Tunceli'de düşen helikopterde şehit olan polis memurları Hasan Yıldırım ile Candaş Kaplan'ın cenazeleri, memleketleri Malatya'ya getirildi. Törenin ardından şehit polis Hasan Yıldırım'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanırken, şehit polis Candaş Kaplan'ın naaşı ise yarın toprağa verilecek.
Tunceli'deki helikopter kazasında şehit olan polis memurlarından Candaş Kaplan ve Hasan Yıldırım'ın cenazeleri, Elazığ'da düzenlenen törenin ardından karayolu ile Malatya'ya getirildi. Şehit polis Hasan Yıldırım'ın naaşı, önce annesi Melike ve babası Fuat ile birlikte yaşadığı Bostanbası Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Yıldırım'ın cenazesi tekbir sesleri eşliğinde baba ocağından çıkarıldı. Şehit polisin cenazesi düzenlenecek tören için Malatya Şehir Mezarlığı'na götürüldü. Hasan Yıldırım'ın naaşı, burada kendisi gibi polis olan ve aynı kazada şehit olan meslektaşı Candaş Kaplan'ın yanına konuldu.
İki şehit için düzenlenen törene, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Şefik Şengül, 2.Ordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, CHP Genel BAşkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Battalgazi Belediye Başkanı Selahatin Gürkan, Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal, CHP İl Başkanı Enver Kiraz ile çok sayıda vatandaş ve şehitlerin yakınları katıldı. Cenaze töreninde şehit polis Hasan Yıldırım'ın babası Fuat Yıldırım ve annesi Melike Yıldırım ile şehit polis Candaş Kaplan'ın babası Mustafa Kaplan ve annesi Gülbahar Kaplan güçlükle ayakta durabildi.
Gözyaşları arasında defnedildi
Şehir Mezarlığında İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından bekar ve 4 yıllık polis olduğu öğrenilen Hasan Yıldırım'ın cenazesi Polis Şehitliğine defnedildi. Şehit polisin kız kardeşi Tuğçe Yıldırım abisinin üniformasını giyerek Türk bayrağına sarılı tabunun önünde fotoğrafı taşıdı.
Şehit polis Candaş Kaplan'ın cenazesi ise törenin ardından Şehir Mezarlığındaki morguna konuldu. Kardeşi Kıbrıs'ta vatani görevini yaptığı öğrenilen Candaş Kaplan'ın cenazesinin ise yarın sabah saat 11: 00'de Akçadağ ilçesi Ortaköy Mahallesinde dualarla son yolculuğuna uğurlanacak. - MALATYA