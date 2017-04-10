Şehit Polisler İçin 3 Dilde Mevlit Okutuldu

Mardin'de, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü dolayısıyla şehit polisler için 3 dilde mevlit okutuldu.



Türk polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Artuklu ilçesindeki Fuat Yağcı Cami'sinde mevlit programı düzenlendi.



Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Mevlid-i Şerif müezzinler tarafından Türkçe, Kürtçe ve Arapça olarak okundu.



Program sonunda şehit polisler için dua edildi.



Camii çıkışında polisler, katılımcılara ikram dağıttı.



Programa, Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Vali Mustafa Yaman, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, çok sayıda polis ve vatandaş katıldı.