Şehit Polisin Konya'daki Ailesine Acı Haber Verildi

Tunceli'de düşen helikopterde şehit olan 12 kişiden polis memuru Azam Güdendede'nin Konya'da yaşayan ailesine acı haber verildi. Konya'nın merkez Karatay ilçesi Sedirler Caddesi'nde oturan şehit polis memuru Azam Güdendede'nin (25) babası Muzaffer ve annesi Rukiye Güdendede'ye şehit haberi yetkililer tarafından verildi. Şehidin üç erkek kardeşten ortancası olduğu, bir ağabeyinin de Ağrı'da polis olarak görev yaptığı öğrenildi. Bekar olan şehidin evinin önünde ambulans da hazır bekletilirken, Tunceli'deki görevinin bitmesine 2 ay kaldığı belirtildi. Öte yandan, yakınları şehidin evine gelmeye başladı.



(Mustafa Beşer/İHA)