Şehit Polisin Kahramanlığını Anlattı

İzmir'deki terör saldırısının yaşandığı adliyedeki taksi durağında şoförlük yapan Çetin Yenel, şehit polis memuru Fethi Sekin'in kahramanlığını ve şehadete erişmeden önceki son anlarını aktardı.



İzmir adliye taksi durağı şoförlerinden Çetin Yenel (35), AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlama anında olay yerinin yaklaşık 100 metre ilerisinde olduğunu belirterek silah seslerini duyar duymaz adliyenin önüne koştuğunu söyledi.



Kahramanlığı sayesinde büyük bir faciayı önleyen polis memuru Fethi Sekin'in koşarak ateş ettiğini gördüğünü, şarjörü bitince de geriye doğru çekilirken çimenlerin üzerinde düştüğünü ifade eden Yenel, şöyle devam etti:



"Oraya birkaç sivil polis koştu, yaralı olan teröristlere ateş ettiler, etkisiz hala getirdiler. Ben o arada Fethi abinin yanına koştum. Yerde yüzü koyun yatıyordu bana 'Gelme, gelme' diyordu. Gittim yanına vurulmuştu. Sırtına tişörtümle tampon yaptık, elimle bastırdım. 'Fethi abi başka yaran var mı' dedim o da gözleriyle 'Hayır' işareti yaptı."



Yıllardır tanıdığı Sekin'in çok babacan, düzgün bir insan olduğunu dile getiren Yenel, Sekin'in büyük bir kahramanlık göstererek terör saldırısını engellediğini aktardı. Yenel, "Yerde yatarken, şehadete koşarken bile bana 'Gelme' diyerek kahramanlığa devam etti. Teröristlere karşı son mermisine kadar çatıştı. Fethi abi gibi kahramanlar olduğu müddetçe bize hiçbir şey yapamazlar." diye konuştu.



Yaralı haliyle taksi ücretini ödemek istedi



Yenel, olay sırasında yaşadığı ilginç bir anıyı da paylaştı. Terör saldırısında yaralanan bir kadını taksisiyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine götürdüğünü anlatan Yenel, şunları kaydetti:



"Gözünden yaralanan bir kadın vardı. Hastaneye varınca taksinin ücretini ödemek istedi, ona para beklentimin olmadığını söyledim. O halinde bile ücret vermek istedi. Ücret almadığımı söyledim. Tüm gün boyunca hem kendim hem de duraktaki bazı taksiciler vatandaşları ücretsiz taşıdık."