Şehit Polisin İsmi Spor Tesisinde Yaşatılacak

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, İstanbul'daki Vodafone Arena Stadı'nın yanında teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru Oğuzhan Duyar'ın ismini yapılacak bir spor tesisinde yaşatacaklarını bildirdi.



Başkan Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğum yeri olan Hüyük ilçesine bağlı Göçeri Mahallesi'nde defnedilen şehit polis memuru Oğuzhan Duyar'ın isminin yaşatılacağı bir spor tesisinin inşa edileceğini söyledi.





Şehit polisin son yolculuğuna uğurlanmasının ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle birlikte ziyaret ettikleri baba ocağında, şehit babasının oğlunun isminin yaşatılmasına yönelik talebini aldıklarını belirten Özaltun, "Gerekli çalışmaları hemen başlattık. Göçeri Mahallemizde şehidimizin isminin yaşatılacağı bir spor tesisi yapacağız." diye konuştu.