Şehit Polisin Cenazesi Memleketine Uğurlandı
(KJ Haber Ramazan ÇETİN - Kamera Deniz TOKAT DENİZLİ, DHA)DENİZLİ'de 12 gün önce, çevik kuvvet minibüsüne bir otomobilin çarpmasıyla meydana gelen kazada ağır yaralanan 22 günlük polis memuru Ramazan Akçadağ (25) tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.
(KJ Haber Ramazan ÇETİN - Kamera Deniz TOKAT DENİZLİ, DHA)DENİZLİ'de 12 gün önce, çevik kuvvet minibüsüne bir otomobilin çarpmasıyla meydana gelen kazada ağır yaralanan 22 günlük polis memuru Ramazan Akçadağ (25) tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Şehit polisin cenazesi, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kırıkkale'ye uğurlandı.
Geçen 31 Mart sabahı Mehmet İlaslan'ın kullandığı 20 BFV 29 resmi plakalı çevik kuvvet minibüsüne, Yenişehir Mahallesi, Şirinköy Caddesi ile Uğur Mumcu Caddesi'nin kesiştiği kavşakta Reyhan Erşan yönetimindeki Denizli İl Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne ait 20 BH 340 resmi plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle çevik kuvvet minibüsü devrildi. Kazada 7'si polis 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Servergazi Devlet Hastanesi, Denizli Devlet Hastanesi ve Özel Sağlık Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan polislerden durumu ağır olan 25 yaşındaki Ramazan Akçadağ, bir süre Servergazi Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tutulduktan sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Aslanen Kırıkkale'nin Delice İlçesi'nden olan ve geçen 19 Mart'ta Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden mezun olup, üç gün sonrada atandığı ilk görev yeri olan Denizli Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde göreve başladığı öğrenilen Akçadağ, doktorların müdahalelerine rağmen bugün sabah saatlerinde şehit düştü.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Şehit polis memuru Akçadağ için Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, AK Parti Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, 11. Komando Tugay Komutanı Gültekin Yaralı, Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ve Şehit Polis Memuru Akçadağ'ın ailesi ve meslektaşları katıldı. Törende 22 günlük polisken şehit olan Ramazan Akçadağ'ın annesi Yeter Akçadağ, oğlunun naaşı getirildiği sırada ayağa kalkarak selam verdi. Baba Ömer Akçadağ, törende güçlükle ayakta durabildi. Baba Akçadağ, tekerlekli sandalyeyle törene katıldı. Şehit polis memuru Akçadağ'ın ablası Dilek Akçadağ ile kardeşleri Mert Akçadağ ve Murat Akçadağ gözyaşlarına boğuldu. Törende konuşan Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, trafik kazası sonucu genç polis memuru Ramazan Akçadağ'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Okunan duanın ardından Akçadağ'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, silah arkadaşlarının gözyaşları arasında memleketi Kırıkkale'ye uğurlandı.