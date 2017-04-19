Şehit Polisin Cenazesi Konya'ya Getirildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düşen helikopterde şehit olan Polis Memuru Azam Güdendede'nin cenazesi askeri uçakla Konya'ya getirildi.



Şehit Güdendede için havaalanında düzenlenen karşılama törenine askeri ve mülki erkanın yanı sıra şehidin babası Muzaffer Güdendede ve yakınları katıldı. Askeri uçakla havaalanına gelen şehidin cenazesi uçaktan indirilerek tören mangasına teslim edildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangasının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Şehidin cenazesi konvoy eşliğinde morga kaldırıldı.



Şehit Polis Azam Güdendede'nin cenazesi yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Polis Şehitliğine defnedilecek. - KONYA