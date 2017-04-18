Şehit Polisin Ailesine Acı Haber Verildi

Tunceli'de helikopter düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Saadettin Demir'in Kırşehir'deki ailesine acı haber verildi. Şehidin daha önce Şırnak'ta yaralandığı ve emekliliği geldiği halde Tunceli görevini istediği ortaya çıktı.



Tunceli'de helikopter düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Saadettin Demir'in Kırşehir'in Kaman ilçesinde Yeni Yapan köyünde ikamet eden annesi Rabia Demir'e oğlunun şahadet haberi Kaymakam Murat Girgin tarafından verildi. Şehidin annesi 112 ekipleri tarafından sakinleştirilirken Kaymakam Girgin, İlçe Emniyet Amiri ve İlçe Jandarma Komutanı aileyi yalnız bırakmadı. Şehidin annesinin evine ise Türk bayrağı asılırken şehit Demir'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.



Şehit Saadettin Demir'in daha önce Şırnak'ta görev yaparken yaralandığı ve emekliliği geldiği halde Tunceli görevini istediği ortaya çıktı. Şehit Saadettin Demir, çok sevdiği ve sosyal medya hesabında kapak fotoğrafı yaptığı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile geçirdiği helikopter kazası ile aynı kaderi paylaştı.



Öte yandan, şehidin geçici görevle Tunceli'ye gittiği eşi ve çocuklarının ise Ankara'da ikamet ettiği öğrenilirken, cenaze töreninin nerede olacağı ise netlik kazanmadı.



(Enderhan Öz/İHA)