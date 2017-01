Şehit Polis Sekin'in Babası Oğlunun Kabrini Ziyaret Etti

İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, şehit oğlunun memleketi Baskil'deki kabrini ziyaret etti.



Baba Sekin, oğlu Ahmet Sekin ve diğer yakınlarıyla geldiği Doğancık Köyü'nde şehit oğlunun kabrinde dua etti.



Daha sonra önce Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ı, ardından Baskil Kaymakamı Uhut Emre Koyuncu'yu ziyaret eden şehit babası, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun şehadet haberini geçirdiği ameliyat sonrası Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki hasta yatağında aldığını anımsattı.



"Şehit babası olarak gururluyum"



Ameliyatlı olduğu için şehit oğlunun cenaze törenine katılamadığını ve bunun üzüntüsünü hala yüreğinde taşıdığını ifade eden Sekin, tüm üzüntüsüne karşın vatanı, milleti ve bayrağı için şehit düşen oğluyla gurur duyduğunu söyledi.



Sekin, oğlunun kendisine her babaya nasip olamayacak şehit babası olma şerefini bahşettiğini belirterek, "Şehit babası olarak gururluyum. Bu gurur ayrıca Baskilimin, Elazığımın ve ülkemin de gururudur. Mekanı cennet olsun, vatan sağ olsun." dedi.



Ülke olarak zorlu bir süreçten geçildiğini, içteki ve dıştaki vatan hainlerine, terör gruplarına ve bunların destekçilerine karşı büyük bir mücadele verildiğini anımsatan Sekin, bu zor günlerde millet olarak daha da kenetlenmeleri gerektiğini vurguladı.



Sekin, tüm Türkiye'nin Kürt'ü Türk'ü, Laz' ve Çerkezi ile bir bütün olduğunu, şehit oğlunun teröristlere karşı gösterdiği kahramanlıkla bunu bir kez daha gözler önüne serdiğini aktardı.



'Şehit oğlunun emekli olduktan sonra köyünde bir ev yapma hayali olduğunu ancak evinin yerine daha kutsal bir ev yaptığını işaret eden Sekin, 'Ev yapıp köyüme yerleşeceğim' diyordu. Evini yapamadı ama şehitlik evini yaptı." dedi.



"Onunla gurur duyuyoruz"



Baskil Kaymakamı Koyuncu, şehidin babası Sekin'in ziyareti ile kendilerine şeref verdiğini ifade ederek taziyelerine yineledi.



İzmir'deki terör saldırısında kahramanlığı ile daha büyük bir felaketi önleyen Sekin'e ülke olarak minnet duyduklarını dile getiren Koyuncu, "Terörün her türlüsünü şiddetle, esefle kınıyor ve lanetliyoruz. Allah teröristlerin hiçbirine fırsat vermesin diyoruz." dedi.



Belediye Başkanı Akmurat'ta, şehit polis Sekin'in İzmir'deki terör saldırısında anneler, babalar evlatsız, evlatlarda anne ve babasız kalmasın diye kendi ailesini ve sevdiklerini geride bırakmayı göze alarak kahramanca şehadete koştuğunu söyledi.



Şehit polisi unutmayacaklarını ve onu her daim yad edeceklerini aktaran Akmurat, "Böyle kahramanlar var olduğu sürece terör ülkemizde hiçbir zaman hedefine varamayacaktır, bunu açık yüreklilikle söylüyoruz. Her birimiz Fethi Sekiniz, her birimiz Ömer Halisdemiriz ve ismini anamadığım binlerce şehit kardeşlerimiz gibi kahramanlarla dolu bu ülke." ifadelerini kullandı.