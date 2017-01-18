Şehit Polis Ocak İzmir'de Toprağa Verildi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde polis ekibini taşıyan aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru Şenali Ocak, memleketi İzmir'de defnedildi.



Şehit Ocak için Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde düzenlenen törene, oğlunun beresini takan baba Mehmet Ali, anne Gönül, eşi Yelda, 2 yaşındaki oğlu Enes Ocak ile İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Baba Mehmet Ali Ocak, 3 oğlunun daha olduğunu ve hepsini polis yapmak için çalışacağını belirterek, "Keşke ben şehit olsaydım." dedi.



Anne Gönül Ocak, oğluyla en son telefonda görüştüğünü dile getirerek, şunları söyledi:



"Sana çok bağırdım ama sesimi duyamadın. Arkadaşlarını aramışsın, 'Annemi karşıla' demişsin. Sağ olsun arkadaşların karşıladı, kendi anneleri gibi bana sarıldılar. Benim yüreğim yandı başka annelerin yüreği yanmasın. Ben oğlumu koklayamadım, Allah başka annelere vermesin. Bu acı sönmez acı. Buradaki ateş sönmez ateş. Bu gözyaşlarımı kimse dindiremez. Kolay bir şey değil, başından geçen bilir. Bu yaşında annesini bırakıp gitti, annesinin yanına bir daha gelmeyecek. 'Anne üzülme yerim çok iyi, babama da söyle üzülmesin' diye bana akşam mesaj yazmış, 'Anne üzülme, ben sana dayanamam' demiş."



Şehidin en büyük mutluluğunun oğlu Enes ile vakit geçirmek olduğunu anlatan Gönül Ocak, artık baba ile oğulun buluşamayacaklarını dile getirdi.



Şehit polisin 3 yılık eşi Yelda Ocak'ı şehit polisin meslektaşları ve aile yakınları teskin etmeye çalıştı. Güçlükle ayakta durduğu gözlenen şehit eşi, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak, "Yapma ne olur, çok üzülüyorum." diyerek gözyaşı döktü.



Şehit Polis Ocak'ın oğlu 2 yaşındaki Enes ise bir ara babasının naaşının başına getirildi. Sürekli ağlayan şehit oğlunu, akrabaları teselli etmeye çalıştı.



Şehidin annesi, eşi ve törene katılan kadınlar, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında ön sırada saf tuttu. Namazın ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına konuldu.



Buradaki törenin ardından cenaze aracına motosikletli Yunus timleri eşlik etti. Şehit polisin Ocak'ın naaşı, Işıkkent Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki hafriyat alanı yakınlarında polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce önceden yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmiş, saldırıda 4 polis şehit olmuş, 2 polis yaralanmıştı.



26 yaşındaki Şehit Ocak, bir erkek çocuk babasıydı. Beş çocuklu ailenin en büyüğü olan Ocak'ın 5 aydır Diyarbakır'ın Sur ilçesinde görev yaptığı kaydedildi.