Şehit Polis Murat Ködük'ün Cenazesi Kütahya'ya Getirildi
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Murat Ködük’ün naaşı memleketi Kütahya’ya getirildi.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Murat Ködük'ün naaşı memleketi Kütahya'ya getirildi.
Kütahya Zafer Havalimanı'nda şehit polis Murat Ködük'ün cenazesini ailesi, Vali Ahmet Hamdi Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Bülent Tatkan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Uğur, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ve yakınları karşıladı.
Aynı uçakla gelen şehidin eşi Ayten, çocukları Mustafa, Melek Nur ve Merve Nur Ködük de gözyaşlarına boğuldu. Şehidin babası Mustafa Ködük ayakta güçlükle dururken, annesi Zahide Ködük tekerlekli sandalyede şehit oğlunu gözyaşları içerisinde karşıladı.
İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın duasının ardından şehidin naaşı, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Ködük'ün cenazesi, Ulu Cami'de yarın öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Kütahya Şehitliği'ne defnedilecek. - KÜTAHYA