Şehit Polis Murat Ködük Kütahya'da Toprağa Verildi

TUNCELİ'de düşen helikopterde şehit olan polis memuru teknisyen evli ve 3 çocuk babası, 44 yaşındaki Murat Ködük, memleketi Kütahya'da gözyaşları içinde toprağa verildi.



Şehit polis memuru Murat Ködük'ün cenazesi dün akşam uçakla Kütahya'ya getirildi. Ködük'ün cenazesi bugün Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak ilk olarak babası Mustafa Ködük ve annesi Zahide Ködük'ün oturduğu Osmangazi Mahallesi Mermer Sokak'taki 2 katlı evin önüne getirildi.



ANNESİ: BABANIN EVİNE GEL OĞLUM



Baba Mustafa Ködük ile anne Zahide Ködük, ikinci kattaki camları olmayan pencereden oğullarının tabutuna baktı. Şehidin Zahide Ködük, "Babanın evine gel oğlum. Babanın evine geldin mi?" diye seslendi. Zahide Ködük'ün yanında duran bir kadın polis sesleniş üzerine gözyaşlarını tutamadı. Şehidin eşi Ayten Ködük de Türk bayrağına sarılı tabuta el salladı. Fenalaşan anne Zahide ve baba Mustafa Ködük, 112 ambulansına alındı.



Helallik istenmesi ve okunan duadan sonra şehidin cenazesi törenin yapılacağı Ulu Camii'ne götürüldü. Buradaki törene şehidin babası Mustafa Ködük, annesi Zahide Ködük, şehidin eşi Ayten Ködük, çocukları 20 yaşındaki Mustafa, 15 yaşındaki Merve Nur, 9 yaşındaki Melike Nur, şehidin 2'si erkek olan 4 kardeşi, yakınları, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Belediye Başkanı Ak Parti'li Kamil Saraçoğlu, Ak Parti milletvekilleri Vural Kavuncu, Mustafa Şükrü Nazlı, İshak Gazel, Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Uğur ile çok sayıda kişi katıldı.



Öğle namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra şehit polis memuru Murat Ködük'un tabutu cenaze aracına konuldu. Bu sırada şehidin eşi Ayten Ködük tabutun yanına gelerek "Hakkını helal et. Bak oğlun da burada, gözün açık gitmesin" dedi. Şehit polis Murat Ködük, götürüldüğü Kütahya Polis Şehitliği'nde gözyaşları içinde toprağa verildi. Yakınları, Murat Ködük'ün amcasının oğlu İbrahim Ködük'ün de 25 yıl önce Şırnak'ta jandarma er olarak vatani görevini yaptığı sırada çığ düşmesi sonucunda hayatını kaybettiğini belirtti. - Tahya