Şehit Polis Mezarlarına Ziyaret

Urla ilçesinde ikamet eden şehit polis aileleri görevi başında hayatını kaybeden polisleri mezarları başında andı.



Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bir restoranda organize edilen etkinlikte bulaşan şehit polis aileleri ve yakınları burada yapılan konuşmaların ardından şehit polislerin mezarlarını ziyaret etti.



Şehit polislerin kabirlerin karanfil bırakan aileler, şehitle için dua etti.



Programa Urla Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Urla Cumhuriyet Başsavcısı Tuncay Çelik, Urla İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Şahin, Urla Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Hüseyin Ünal katıldı.