Şehit Polis Mesut Özdemir Dualarla Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tunceli’deki helikopter kazasında şehit olan polis memuru Mesut Özdemir’in cenazesi memleketi Gaziantep’te dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Tunceli'deki helikopter kazasında şehit olan polis memuru Mesut Özdemir'in cenazesi memleketi Gaziantep'te dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Tunceli'deki helikopter kazasında 12 şehitten Gaziantepli Mesut Özdemir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Elazığ'daki törenin ardından askeri uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirildi. Cenaze aracına alınan şehidin naaşı, doğup büyüdüğü Yığınlı Mahallesi'ne getirildi. En son 2 ay önce izinde gördüğü mahallesine meslektaşlarının ve sevdiklerinin omzunda giren şehit polis Mesut Özdemir için cenaze namazı kılındı.
Cenaze töreninde anne Ayşe Özdemir, yanında bulunan kadın polislere sarılıp ağladı. Şehidin polis kıyafeti giyen kardeşi Mehmet Özdemir, ağebeyinin Türk bayrağına sarılı tabutuna selam durdu. Şehidin kardeşi ile şehidin amcası Mehmet Özdemir, şehit polisin tabutuna sarılarak gözyaşlarına boğuldu.
Yığınlı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazı ve İl Müftüsü Ahmet Çelik'in yaptığı duanın ardından şehidin naaşı mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Düzenlenen cenaze törenine şehidin annesi Ayşe, babası Servet Özdemir'in yanı sıra Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, çok sayıda polis ve askeri erkan, yakınları ve sevenleri katıldı. - GAZİANTEP