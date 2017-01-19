Şehit Polis Memuru Yarın Aydın'a Toprağa Verilecek

Aydın-İzmir otoyolunda 11 Ocak'ta meydana gelen trafik kazasına müdahale ederken başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve 8 gündür tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru İbrahim Karaarslan yarın son yolculuğuna Aydın'da uğurlanacak.



Aydın-İzmir otoyolunda 11 Ocak 2016 tarihinde gizli buzlanma yüzünden meydana gelen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralanmıştı. Meydana gelen ilk kazaya müdahale eden Aydın Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İbrahim Karaarslan, bölgede kontrolden çıkan bir otomobil ile bariyer arasında sıkışarak ağır yaralanmıştı.



Durumu ağır olan polis memuru İbrahim Karaarslan, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. 12 Ocak öğle saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiği bildirilen Karaarslan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün öğleden sonra hayati fonksiyonlarının sona ermesi sonucu şehit oldu.



Şehit Polis İbrahim Karaarslan'ın cenazesi programı belli oldu. Karaarslan'ın cenazesi saat 11.00'de Aydın Devlet Hastanesi'nden alınarak helallik alınması için 7 Eylül Mahallesi 1006 Sokakta bulunan ikametine götürülecek. Şehidin naaşı saat 12.00'de Aydın Emniyet Müdürlüğü A Hizmet Binasına yapılacak törenin ardından Cuma namazına müteakip Yavuz Sultan Selim Camisi'nde kılınacak cenaze namazından sonra Kemer Mezarlığında Şehitliğine defnedilecek. - AYDIN