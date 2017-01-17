GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Şehit Mahmut Ava'nın fotoğrafı
Şehit evinde helallik alınması
Cenaze nakil aracı
Şehit Ava'nın omuzlarda taşınması
Şehit yakınlarının tabuta sarılması
Şehidin babası Süleyman Ava'dan detay görüntü
Şehidin eşi Gülseren Ava'dan detay görüntü
Ağlayan polis
Şehidin cenaze namazının kılınması
Şehit için helallik alınması
Şehidin naaşının omuzlarda taşınması OSMANİYE - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Üniversitesi yerleşkesinde, polis ekibini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Mahmut Ava son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Polis Memuru Mahmut Ava Son Yolculuğuna Uğurlandı (2)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Şehit Mahmut Ava'nın fotoğrafı Şehit evinde helallik alınması Cenaze nakil aracı Şehit Ava'nın omuzlarda taşınması Şehit yakınlarının tabuta sarılması Şehidin babası Süleyman Ava'dan detay görüntü Şehidin eşi Gülseren Ava'dan detay görüntü Ağlayan polis Şehidin cenaze...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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