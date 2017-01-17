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Şehidin cenaze namazının kılınması
Şehit için helallik alınması OSMANİYE - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Üniversitesi yerleşkesinde, polis ekibini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Mahmut Ava son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Polis Memuru Mahmut Ava Son Yolculuğuna Uğurlandı (1)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Şehidin cenaze namazının kılınması Şehit için helallik alınması OSMANİYE - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dicle Üniversitesi yerleşkesinde, polis ekibini taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Mahmut Ava...
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