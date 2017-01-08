Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in Ölen Annesine Ağıdı, Yürek Dağladı

İZMİR'de teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin'in, kanser nedeniyle 2 ay önce kaybettiği annesi için yaktığı Kürtçe ağıt, yürekleri dağladı.



Basın İlan Kurumu'nun (BİK) internet sitesinde yayımlanan ses kaydında Fethi Sekin'in, kanserden kaybettiği annesi için yaktığı Kürtçe ağıt yer aldı. Sekin'in şehit olamadan bir gece önce kuzeni Mustafa Sekin'e ses kaydını gönderdiği belirtildi. Şehit polis memuru şehit Fethi Sekin'in annesi için yaktığı ağıt ise şöyle:



Sen bu şehrin en güzelisin,



Sen yoksun diye çaresiz kaldık.



Sen bu şehrin en güzelisin,



Sen yoksun diye çaresiz kaldık.



Kapının önünde günden güne ölüyorum



Kapı burada, sen yoksun, gözükmüyorsun



Bugün cuma, sen mezardasın



Kalk anne, evimize gidelim



Babam evde yalnız kaldı



Anne anne, kurban anne



Babam evde yalnız kaldı



Anne anne, kurban anne



Rehberimde numaran



En üstte yazılı anne



Rehberimde numaran



En üstte yazılı anne



Aramaya kıyamıyorum, korkuyorum



Sen cevap vermezsin diye



Aramaya kıyamıyorum, korkuyorum



Senin sesini duyamam diye



Dünya malı ne şirindir



Anne anne kurban anne



Dedim gelin yapmayın böyle



Ben acını taşıyamadım



Acın kalbimde taşa döndü



Ben acını taşıyamadım



Acın kalbimde taşa döndü



Anne seni çok özledim



Anne anne kurban anne



Anne seni çok özledim



Anne anne hayran anne." - İzmir