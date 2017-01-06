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Şehit polis memuru Fethi Sekin'in cenazesini getiren uçağın piste inmesi
Şehit polis memuru Fethi Sekin'in cenazesinin caneze nakil aracına taşınması
Vatandaşların tekbir getirmesi ve slogan atması ELAZIĞ - İzmir'deki terör saldırısının ardından şehit düşen polis Fethi Sekin'in cenazesi uçakla Elazığ'a getirildi.
Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in Cenazesi Memleketine Getirildi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Şehit polis memuru Fethi Sekin'in cenazesini getiren uçağın piste inmesi Şehit polis memuru Fethi Sekin'in cenazesinin caneze nakil aracına taşınması Vatandaşların tekbir getirmesi ve slogan atması ELAZIĞ - İzmir'deki terör saldırısının ardından şehit düşen polis Fethi...
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