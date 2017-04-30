Şehit Polis Memuru Erin İçin Mevlit Okutuldu

Dörtyol ilçesinde, geçtiğimiz yıl Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan 33 yaşındaki polis memuru Yusuf Erin için mevlit okutuldu.



Özerli Mahallesi Bayındır Sokak'ta bulunan baba ocağında öğle namazına müteakip, şehit Erin için dualar edildi, mevlid-i şerif okutuldu.



Yemek ikramı da yapılan mevlide, Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, İlçe Müftüsü Hüseyin Taner ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Şehidin babası Hüseyin Erin, "Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun, bizleri bir gün dahi yalnız bırakmadılar." dedi.



Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy da şehit polis Erin'i, tüm sevenleri ile dualarla andıklarını belirterek, "Allah mekanını cennet eylesin, inşallah bıraktığı yerden görevler devam etmektedir, kanları yerde kalmamaktadır." diye konuştu.



Şehit polis memuru Yusuf Erin'in kabri başında da dua edildi.