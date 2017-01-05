Şehit Polis Memuru Duha Beker Anıldı

Üsküdar Üniversitesince düzenlenen programda, 7 Haziran 2016'da Vezneciler'deki terör saldırısında şehit düşen polis memuru ve aynı zamanda Fizyoterapi Bölümü öğrencisi Duha Beker ile tüm terör şehitleri anıldı.



Şehit Duha Beker'in isminin verildiği konferans salonundaki törene, şehidin annesi Emine, kardeşleri Elmaziye ve Melik ile amcası Hayrettin Beker ve arkadaşları katıldı.



Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, şehit Duha Beker anısına hazırlanan kısa film gösterildi. Törene katılanlar şehidin görüntülerini izlerken gözyaşlarına hakim olamadı.



Törende konuşan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, şehit Duha Beker'in kendisini sevdirmiş, temizliği yüzüne yansımış bir öğrenci olduğunu söyledi. Tarhan, şehitliğin aslında ölüm anlamına gelmediğini ifade ederek, "Cenabıhak, 'Onlara şehit demeyiniz.' diyor. Onlar hayattadırlar, ayrı bir hayat makamındadırlar. Her şeyi, bizi görüyorlar duyuyorlar ama biz onları görmüyoruz." dedi.



Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevil Atasoy, terör saldırıları arasında ayrım yapmanın mümkün olmadığını dile getirerek, fakat 7 Haziran 2016'daki terör saldırısının, Üsküdar Üniversitesinin 15 bin mensubunun yüreğine kor gibi düştüğünü vurguladı. Atasoy, "Bir ana kuzusunu, genç fidanı Allah katına göndererek, bu milleti daha da güçlendirdiğinin farkında olmayan hainler elbet sizin de sonunuz yaklaştı. 15 Temmuz gecesi nasıl bu halkı tek bir güç haline getirdiyseniz, bu güzel evladımızı şehit etmekle size karşı olan öfkemizin büyümesinden ve bizi daha da vatansever hale getirmekten başka bir işe yaramıyorsunuz. Bunu çok iyi bilin." şeklinde konuştu.



"El birliğiyle sorunlarımızın üstesinden gelerek, mutlu günlere erişeceğiz"



İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Turgay Aytepe, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ülkesine karşı sorumlulukları olduğunu ve herkesin bu sorumlulukları doktor, mühendis, öğrenci gibi farklı mesleklerle yerine getirdiğini dile getirerek, "Kimilerimiz de bu sorumlulukları yerine getirirken, bu vatan borcunu canlarıyla ödemekteler. Kahramanca canlarıyla öderler. Bu kahramanlardan biri de Üsküdar Üniversitemizin bu salona ismini verme incelik ve nezaketini gösterdiği Duha Beker kardeşimizdir." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin uzunca bir süredir sıkıntılı bir dönemden geçtiğine değinen Aytepe, "İnancım odur ki ele ele gönül gönüle el birliğiyle bu problemlerimizin üstesinden gelerek mutlu ve huzurlu günlere erişeceğiz." dedi.