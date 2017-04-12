Şehit Polis Memuru Burhan Mercan Için Cenaze Töreni
- Polis memuru Burhan Mercan için cenaze töreni Dua yapılması Ailenin üzüntüsü Naaşın ambulansa görütürülmesi Hayatını kaybeden işçi Cengiz Tekin'in naaşı DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alana gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan polis memuru...
- Polis memuru Burhan Mercan için cenaze töreni
Dua yapılması
Ailenin üzüntüsü
Naaşın ambulansa görütürülmesi
Hayatını kaybeden işçi Cengiz Tekin'in naaşı DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alana gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan polis memuru Burhan Mercan için cenaze töreni gerçekleşti.
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