Şehit Polis Memuru Burhan Mercan Için Cenaze Töreni

- Polis memuru Burhan Mercan için cenaze töreni

Dua yapılması

Ailenin üzüntüsü

Naaşın ambulansa görütürülmesi

Hayatını kaybeden işçi Cengiz Tekin'in naaşı DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alana gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan polis memuru Burhan Mercan için cenaze töreni gerçekleşti.