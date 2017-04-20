Şehit polis memuru annesinin ölüm yıl dönümünde toprağa verildi

Tunceli'de düşen helikopterde şehit olan polis memuru Ekrem Dereli toprağa verildi

Şehit Ekrem Dereli, annesinin ölüm yıldönümünde son yolculuğuna uğurlandı



BALIKESİR - Tunceli'de düşen helikopterde şehit olan polis memuru Ekrem Dereli annesinin ölüm yıl dönümünde toprağa verildi. Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde düzenlenen törende şehidin yakınları güçlükle ayakta durabilirken, Şehit Ekrem Dereli'nin tam 1 yıl önce annesini kaybettiği öğrenildi. Şehit Dereli, annesi Fatma'nın ölüm yıl dönümünde son yolculuğuna uğurlanmış oldu.

Tunceli'de kalktıktan kısa süre sonra düşen helikopterde şehit olan polis memuru Ekrem Dereli son yolculuğuna uğurlandı. Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Değirmenli kırsal mahallesinde gözyaşları şehit Dereli için aktı. İlk olarak şehidin naaşı baba ocağına getirildi. Şehidin yakınları gözyaşlarına boğulurken, şehidin eşi Rebia Türk Bayrağı'na sarılı tabutun yanına sedyede gelebildi. Şehidin oğlu Enes ve kızı Betül ise annesini teselli etmeye çalıştı. Şehidin babası İbrahim Dereli, metanetini korumaya çalışırken, şehidin yakınları evin bahçesinde okunan dualar ile haklarını helal etti.

Şehidin cenaze namazı mahalle meydanında kılınırken, cenazeye Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, milletvekilleri ve binlerce vatandaş katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ile şehidin cenazesi Değirmenli Mezarlığı'na defnedildi.