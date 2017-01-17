Şehit Polis Memuru Ali Sevim'in Naaşı Reşadiye Camii'ne Getirildi

Diyarbakır'daki hain saldırıda şehit olan Eskişehirli polis memuru Ali Sevim'in naaşı Reşadiye Camii'ne getirildi.



Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi içerisinde bulunan hafriyat döküm alanında Çevik Kuvvet polisini taşıyan zırhlı aracın geçişi esnasında Sadi Mezarlığı duvarının olduğu bölgeye önceden tuzaklanmış patlayıcı infilak ettirilmişti. Hain saldırıda Eskişehirli polis memuru Ali Sevim (32) ile birlikte 4 polis memuru şehit olmuş, 2 polis de ağır yaralanmıştı. Bugün Eskişehir'e getirilen şehidin al bayrağa sarılı naaşı, baba evinden helallik alınmasının ardından cenaze namazının kılınacağı Reşadiye Camii'ne getirildi. - ESKİŞEHİR